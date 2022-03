LIVE ODYSSEY – Chapitre 2 : Nausicaa L’Alimentation Générale Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

LIVE ODYSSEY – Chapitre 2 : Nausicaa L’Alimentation Générale, 1 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 01 avril 2022

de 20h00 à 23h00

gratuit

Live Odyssey c’est Osmoz au crépuscule. Live Odyssey c’est Osmoz au crépuscule. Un format plus showcase mêlant Live et Dj Set pour vous proposer la meilleure entame de week-end. Rendez vous le 01 avril pour ce second chapitre autour de Nausicaa, princesse Phéacienne, Fille d’Alkinoos. Nausicaa, c’est la seule qui ne juge pas Ulysse lorsqu’elle le retrouve nu, sale et affamé. Nausicaa, c’est le courage et la bravoure, la main tendu vers son prochain, et par dessus tout l’absence de jugement d’autrui. Avec : Trois – Modular Live, Matisse b2b La Limo – Dj set Italo Disco L’Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud Paris 75011 Contact : http://alimentation-generale.net/evenements/2022-04-01#.Yj3MJCHJ–k https://www.facebook.com/events/2984576475096380 Concert;Musique

Date complète :

2022-04-01T20:00:00+01:00_2022-04-01T23:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu L'Alimentation Générale Adresse 64 Rue Jean-Pierre Timbaud Ville Paris lieuville L'Alimentation Générale Paris Departement Paris

L'Alimentation Générale Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

LIVE ODYSSEY – Chapitre 2 : Nausicaa L’Alimentation Générale 2022-04-01 was last modified: by LIVE ODYSSEY – Chapitre 2 : Nausicaa L’Alimentation Générale L'Alimentation Générale 1 avril 2022 L'Alimentation Générale Paris Paris

Paris Paris