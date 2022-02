Live Musique RockCab Les Allues Les Allues Catégories d’évènement: Les Allues

Savoie

Live Musique RockCab Bar Le 80 88 Rue des Jeux Olympiques Les Allues

2022-01-15 21:00:00 – 2022-01-15 00:00:00

Les Allues Savoie Trio reprenant avec bonne humeur les standards de rockabilly & de rock’n roll.

Revivez les standard de rockabilly et rock’n’roll en compagnie de Laurent à la guitare, Ludo à la contrebasse et Pierrick à la percussion ! resa@brasseriele80.com +33 4 79 41 69 79 https://www.chaudanne.com/fr/restaurant-bar-meribel-le-80 Bar Le 80 88 Rue des Jeux Olympiques Les Allues

