2022-10-21

Jura EUR Sur le poème d’Arthur Rimbaud, Sidney Balsalobre est dans ce spectacle créateur d’univers, il peint avec des notes des paysages sonores.

Compositeur multi-instrumentiste il compose en solitaire la totalité de ce répertoire. On ressent au cours de cette performance une recherche de liberté, on admire le travail d’improvisation minutieusement maîtrisé, un jonglage entre instruments acoustiques et machines électroniques chaque œuvre dégage une originalité, une couleur reconnaissable entre toutes. https://audetour-dole.fr/ Au Détour 47 Rue Léon Chifflot Dole

