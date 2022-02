Live Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris

Live Le CENTQUATRE-PARIS (104), 26 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 26 mars 2022

de 21h00 à 22h00

payant

Figure emblématique de la scène électronique française et producteur du récent Palais d’argile de Feu ! Chatterton, Arnaud Rebotini fera son retour au CENTQUATRE-PARIS. Il est désormais devenu une figure connue du grand public pour avoir notamment signé la cruciale bande son du césarisé 120 Battements par minute de Robin Campillo. Dans le prolongement du spectacle Fix Me, du chorégraphe Alban Richard, ce passionné de synthétiseurs analogiques invitera le public à entrer dans une danse collective lors d’un live puissant et surchauffé. Le CENTQUATRE-PARIS (104) 5 Rue Curial Paris 75019

7 : Riquet (Paris) (257m) 45 : Curial – Archereau (Paris) (46m)

Contact : https://www.104.fr/fiche-evenement/arnaud-rebotini-live.html https://www.facebook.com/events/1132076830911656 Concert;Musique

Date complète :

2022-03-26T21:00:00+01:00_2022-03-26T22:00:00+01:00

Jacob Khrist

Détails Autres Lieu Le CENTQUATRE-PARIS (104) Adresse 5 Rue Curial Ville Paris lieuville Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris Departement Paris

Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Live Le CENTQUATRE-PARIS (104) 2022-03-26 was last modified: by Live Le CENTQUATRE-PARIS (104) Le CENTQUATRE-PARIS (104) 26 mars 2022

Paris Paris