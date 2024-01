LIVE L’Argonaute Orléans, lundi 5 février 2024.

LIVE Violon, batterie, basse/contrebasse, batterie, chant Lundi 5 février, 19h30 L’Argonaute

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-05T19:30:00+01:00 – 2024-02-05T21:00:00+01:00

Fin : 2024-02-05T19:30:00+01:00 – 2024-02-05T21:00:00+01:00

Ça y est le mois de février est là et son Live aussi ! L’Argonaute accueille sur la scène les élèves de violon de Muriel Raynaud, de guitare de Serge Fourneret, de contrebasse de Thierry Leu, de batterie d’Éric L’Heudé et chant de Franck Sallé.

Un joyeux melting-pot d’instruments, comme on les aime !

Ouvert à toutes et à tous

Gratuit

Bar associatif ouvert (espèces ou chèque uniquement)

Infos pratiques

Argonaute

73 boulevard Marie Stuart, Orléans

Tram Arrêt Mozart ou Grand Villers

Parking gratuit + arche à vélo à proximité

L’Argonaute 73 Bd Marie Stuart ORLEANS Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

gratuit