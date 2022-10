Live JINS #1 – Lalla Rami, musulmane, trans & rappeuse dangereuse L’Institut du Monde Arabe Paris Catégories d’évènement: île de France

Live JINS #1 – Lalla Rami, musulmane, trans & rappeuse dangereuse L'Institut du Monde Arabe, 7 octobre 2022, Paris.

de 19h00 à 20h00

Le vendredi 13 janvier 2023

de 19h00 à 20h00

Le vendredi 09 décembre 2022

de 17h00 à 18h00

Le vendredi 04 novembre 2022

de 19h00 à 20h00

gratuit

Dans le cadre de l’exposition “Habibi, les révolutions de l’amour”, l’Institut du monde arabe et JINS Podcast s’associent pour enregistrer cinq épisodes de la seconde saison de JINS en direct et en public : les Live JINS. Ce premier épisode de Live JINS célèbre le succès de Lalla Rami, une femme transgenre, marocaine, musulmane, chanteuse-rappeuse “dangereuse”. Elle est toutes ces identités et bien plus encore. Elle est l’incarnation de l’intime devenu politique. Son histoire est celle d’une étoile née sur scène, qui brille de mille feux tout en naviguant dans les nouveaux espaces médiatiques. Après s’être livrée au micro de JINS, Lalla Rami montera sur scène pour délivrer ses messages poignants. L’occasion d’aborder le rap autrement et de voir jaillir un arc-en-ciel de l’obscurité. Créé en 2021 par Jamal, JINS Podcast est le premier à s’intéresser au genre, à la sexualité et au féminisme des personnes arabes et/ou musulmanes. Dans le cadre de l’exposition “Habibi, les révolutions de l’amour”, l’Institut du monde arabe et JINS Podcast s’associent pour enregistrer cinq épisodes de la seconde saison de JINS en direct et en public : les Live JINS. De Ouissem Belgacem à Moroccan Outlaws 490 en passant par Lalla Rami, les invités de Live Jinssont conduits à partager leurs expériences lors d’un entretien conduit par Jamal et à proposer une performance (projection, danse, showcase…) dont ils peuvent être les propres acteurs. Live JINS poursuit le projet original du podcast de déconstruire les mythes, de faire l’éloge de la nuance, de faire briller en somme *toutes* les identités. JINS Podcast est produit par Kikina Studio. Les Live JINS sont présentés en co-production Kikina Studio x Institut du monde arabe. Prochains Lives 4 novembre 2022 Live JINS #2 – Alireza Shojaian, Tarek Lakhrissi et Kubra Khademi : l’art queer dans le monde arabe et/ou musulman 9 décembre 2022 Live JINS #3 – Moroccan Outlaws 490 : militer pour les libertés sexuelles dans le monde arabe 13 janvier 2023 Live JINS #4 – Ouissem Belgacem : adieu la honte d’être arabe, musulman et gay en milieu sportif 3 février 2023 Live JINS #5 – Être une famille face à l’homophobie et au racisme L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris Contact : https://www.imarabe.org/fr/evenement-exceptionnel/live-jins-1-lalla-rami-musulmane-trans-rappeuse-dangereuse

