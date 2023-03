Visites virtuelles et interactives dans les ateliers Live instagram Chambéry Catégories d’Évènement: Chambéry

Visites virtuelles et interactives dans les ateliers Live instagram, 27 mars 2023, Chambéry. Visites virtuelles et interactives dans les ateliers 27 mars – 1 avril Live instagram Entrez dans l’univers d’artisan.e.s passionné.e.s et visitez leurs ateliers depuis votre canapé. HOOA organise des sessions live sur Instagram avec ses créateurs.trices durant les Journées Européennes des Métiers d’Art. L’occasion d’échanger avec eux en direct et de découvrir leur savoir-faire d’exception. Rendez-vous sur l’instagram @hooa.fr tous les soirs à partir de 18h30 :

– Du lundi 27 au jeudi 30 pour des sessions lives avec 3 créateurs par soir (programmation à venir)

– Le vendredi 30 et le samedi 31 pour des visites en direct d’ateliers Live instagram 334 rue nicolas parent 73000 Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/hooa.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.hooa.fr »}] https://www.instagram.com/hooa.fr/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T18:30:00+02:00 – 2023-03-27T19:30:00+02:00

2023-04-01T18:30:00+02:00 – 2023-04-01T19:30:00+02:00 visite live None

