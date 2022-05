Live Game : La chute de la maison Marco Musée de la folie marco, 14 mai 2022 19:00, Barr.

Nuit des musées Live Game : La chute de la maison Marco Musée de la folie marco Samedi 14 mai, 19h00 Entrée libre

La Maison Marco intrigue toujours autant et renferme encore bien des secrets. Un Live Game dédié – de 19h à 23h – et un clin d’oeil à l’oeuvre d’Howard Phillips Lovecraft et à celle d’Edgar Allan Poe.

La Maison Marco, belle demeure du XVIIIème, ferait les délices d’un antiquaire. Mais elle intrigue toujours autant et renferme encore bien des secrets.

Quand Lucius Schutzhausen, un riche hurluberlu passionné d’archéologie et de civilisations disparues – ne donne plus signe de vie, le mystère reste entier. En effet, cet ami de la famille Trawitz occupait et entretenait la bâtisse désertée depuis des mois déjà. Mais les langues se délient depuis et certains affirment que l’étonnant invité y étudiait d’étranges livres anciens… Une malédiction pèserait maintenant sur la demeure et Anna Barbara Trawitz, la propriétaire absente, a décidé de s’en séparer à la hâte.

Dans le cadre de la Nuit Européenne des Musées 2022, “La Chute de la Maison Marco” est un jeu enquête participatif mais surtout un clin d’oeil à l’oeuvre H.P. Lovecraft et à celle d’E.A. Poe. Enigmes à résoudre, coffre à ouvrir : saurez vous retrouver la trace de Lucius Schutzhausen ?

Une nouvelle aventure au Musée Folie Marco avec Republic of Wineland / République du Wineland.

La Folie Marco grande demeure mi-seigneuriale mi-bourgeoise est devenue, grâce à un legs fait en 1960 à la Ville de Barr, un Musée. Les bâtiments et les collections qui y sont réunies constituent pour l’amateur comme pour le touriste un complément indispensable à la connaissance de la vie alsacienne.

http://musee-foliemarco.com

Free entry Saturday 14 May, 19:00

The Folly Marco, a large semi-seigneurial semi-bourgeois residence, became, thanks to a legacy made in 1960 to the City of Barr, a Museum. The buildings and collections that are gathered there constitute for the amateur as for the tourist an indispensable complement to the knowledge of the Alsatian life.

La Maison Marco, hermosa casa del siglo XVIII, haría las delicias de un anticuario. Pero sigue intrigando y guardando muchos secretos. Cuando Lucius Schutzhausen, un rico excéntrico apasionado por la arqueología y las civilizaciones desaparecidas – deja de dar señales de vida, el misterio permanece entero. En efecto, este amigo de la familia Trawitz ocupaba y mantenía el edificio abandonado desde hacía meses. Pero las lenguas se desatan desde entonces y algunos afirman que el asombroso invitado estudiaba extraños libros antiguos… Una maldición pesaría ahora sobre la casa y Anna Barbara Trawitz, la propietaria ausente, decidió separarse apresuradamente.

En el marco de la Noche Europea de los Museos 2022, “La Caída de la Casa Marco” es un juego de investigación participativo pero sobre todo un guiño a la obra H.P. Lovecraft y a la deE.A. Poe. Enigmas por resolver, cofre por abrir: ¿sabrá encontrar el rastro de Lucius Schutzhausen? Una nueva aventura en el Museo Folie Marco con Republic of Wineland/ República de Wineland.

Entrada libre Sábado 14 mayo, 19:00

30 rue du Docteur Sultzer, Barr, Bas-Rhin, Grand Est 67140 Barr Grand Est