Live entre les livres : participez au jury de sélection Médiathèque Till l’Espiègle Villeneuve-d’Ascq, vendredi 19 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-19T18:00:00+02:00 – 2024-04-19T20:00:00+02:00

Fin : 2024-04-19T18:00:00+02:00 – 2024-04-19T20:00:00+02:00

Devenez jury de sélection pour le Live entre les livres. Le jury, composé de 12 personnes, se réunira le 19 avril à 18h à la médiathèque.

Comme chaque année, la Médiathèque Till l’Espiègle accueillera l’un des groupes présélectionnés par l’association Dynamo pour le Live entre les Livres.

Le jury

Pour composer le jury de sélection, nous faisons appel à vous. Pas besoin de connaissances approfondies de la musique pour participer, quels que soient votre âge, vos goûts, si vous êtes habitué des concerts ou non, tout ce qui compte c’est votre curiosité !

À l’issue de l’écoute des 12 groupes sélectionnés, un seul sera retenu après vote et discussion. Il donnera un concert à la médiathèque cet automne lors du Festival Live entres les livres.

Comment postuler ?

Par mail à iba@villeneuvedascq.fr ou pcatenne@villeneuvedascq.fr

Par téléphone au 03 20 61 73 00 ou sur place, demandez Ibrahim ou Pauline.

Médiathèque Till l'Espiègle 96 chaussée de l'Hôtel de Ville 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Nord Hauts-de-France