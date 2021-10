Paris CentQuatre-Paris Paris LIVE ELECTRONICS – 7 JANVIER 2022 / CENTQUATRE-PARIS CentQuatre-Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

CentQuatre-Paris, le vendredi 7 janvier 2022 à 20:30

VENDREDI 7 JANVIER 2022 20H30 * Diane BARBÉ * Jean-Philippe GROSS « Structure incidence » Création * Perrine BOUREL « Airs, eaux, lieux » Création * Stefan MAIER & Michelle Helene MACKENZIE « Orchid Mantis » PARIS / Centquatre-Paris – Salle 400 5 RUE CURIAL 75019 [www.104.fr](http://www.104.fr) Tarif : 5€

