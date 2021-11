« LIVE ELECTRO NOISE » PAR VALÉRIE VIVANCOS Le Mans, 23 janvier 2022, Le Mans.

« LIVE ELECTRO NOISE » PAR VALÉRIE VIVANCOS Place Quinconces des Jacobins Maison de la Biennale(Théâtre P.Scarron) Le Mans

2022-01-23 19:30:00 – 2022-01-23 21:30:00 Place Quinconces des Jacobins Maison de la Biennale(Théâtre P.Scarron)

Le Mans Sarthe

Dans le cadre de Le Mans Sonore, L’École Supérieure d’Art et de Design – Le Mans propose

« LIVE ELECTRO NOISE » par VALÉRIE VIVANCOS

Set d’improvisation mêlant des sonorités électroacoustiques et voix enregistrées à des plages d’instruments préparés (lap steel, harmonica, synthés) traités en direct. Construction évolutive et immersive au travers de mouvements successifs, de strates cumulatives et de soustraction sonore.

« LIVE ELECTRO NOISE » par VALÉRIE VIVANCOS

Dans le cadre de Le Mans Sonore, L’École Supérieure d’Art et de Design – Le Mans propose

« LIVE ELECTRO NOISE » par VALÉRIE VIVANCOS

Set d’improvisation mêlant des sonorités électroacoustiques et voix enregistrées à des plages d’instruments préparés (lap steel, harmonica, synthés) traités en direct. Construction évolutive et immersive au travers de mouvements successifs, de strates cumulatives et de soustraction sonore.

Place Quinconces des Jacobins Maison de la Biennale(Théâtre P.Scarron) Le Mans

dernière mise à jour : 2021-11-21 par