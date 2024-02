Live du Muddy Club Hambye, samedi 6 juillet 2024.

Live du Muddy Club Hambye Manche

Le Muddy Club est un collectif musical qui a vu le jour en 2022 à Granville grâce à la collaboration des groupes Dust Unit, de la Montée Saintonge et de l’humoriste Emmanuel Revah. Ensemble, ils ont conçu un spectacle unique dont la quatrième édition se tiendra à l’abbaye de Hambye. Au programme le folk traditionnel de la Montée Saintonge, le style western cinématique du Duo Dust, la rumba gitane de Davide et Pedro, l’humour des présentatrices Marie et Marie-Lou, et une série de surprises dans un cadre exceptionnel ! Une expérience artistique pleine de joie pour célébrer le début des vacances. Venez nombreux et profitez de la buvette sur place.

Réservation par sms au 06 11 25 75 29 ou par mail à dustbrothers.association@gmail.com.

Paiement uniquement sur place le jour même.

Pas de paiement par carte bancaire.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-06 19:30:00

fin : 2024-07-06

7 Route de l’Abbaye

Hambye 50450 Manche Normandie abbaye.hambye@manche.fr

