Live Drawing Project, 18 août 2022 21:30, Pleumeur-Bodou. Dessiner sur la toile du Radôme, ça vous dit ?

L’équipe du Live Drawing Project vous attend ! Lors d’une soirée placée sous le signe de la créativité, participez à l’élaboration d’une fresque numérique en perpétuelle évolution ! Ensemble, illuminez le Radôme de vos créations dans une ambiance musicale qui rythme la soirée. Pas besoin de votre palette d’artiste, votre téléphone portable suffit ! Dessinez, vous êtes projetés !

Détails Heure : 21:30 - 23:30 Catégories d’évènement: 22560, Pleumeur-Bodou Site : https://www.cite-telecoms.com/ Autres Lieu Cité des Télécoms Adresse Parc du Radôme Ville Pleumeur-Bodou Organisateur Cité des Télécoms Tarif Plein tarif : 5 € / 6 - 11 ans : 1 € Departement Côtes d'Armor

