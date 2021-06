Saint-Paul Saint-Paul Oise, Saint-Paul Live de Keen’V Saint-Paul Saint-Paul Catégories d’évènement: Oise

Saint-Paul Oise Saint-Paul 25 25 Keen’V au Parc Saint Paul le 18 Juillet 2021.

Le spectacle du Rouennais sonne déjà comme un véritable antidépresseur. « Rêver » réconcilie Keen’V avec son naturel?: enjoué, séducteur, ambianceur.

Afin de passer le meilleur moment possible tous ensemble avec votre artiste préféré, nous vous invitons à prendre connaissance des informations suivantes.

• Le jour du spectacle, Parc Saint Paul sera accessible à partir de 10 h.

• Le billet du spectacle permet l’accès à toutes les attractions du parc de 10h30 à 18h30.

• Les portes de la salle ouvriront à 14h et votre artiste préféré sera sur scène à 15h.

• Placement libre debout.

• Conformément aux consignes du gouvernement, l’accès à la salle sera conditionné par la présentation d’un pass sanitaire. Réservez vos places de Show Live au Parc Saint Paul.

Le tarif de la place est à 25.00 €.

