Live & Dañsfabrik Espace Cabaret Vauban Brest, vendredi 15 mars 2024.

Stéphanie Aflalo est tout à la fois auteure, compositeure, interprète, comédienne, pianiste, guitariste, danseuse… et bien plus encore.

Forte de cet impressionnant CV et transformée pour l’occasion en bête-de-scène-totale, elle invente une variation critique et ludique des signes qui tissent la grammaire du concert pop.

Un faux contact dans la machine du spectaculaire propre à la culture de masse.

Ce spectacle sera suivi d’un DJ set. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 22:00:00

fin : 2024-03-15 23:30:00

Espace Cabaret Vauban 17 Avenue Georges Clemenceau

Brest 29200 Finistère Bretagne

