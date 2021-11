LIVE – Cybersécurité et Protection des données Online, 19 novembre 2021, Paris.

LIVE —- Cybersécurité et Protection des données ————————————— A l’occasion de la quatrième saison du Forum des solutions organisé par Le Village by CA Nord de France, nous vous donnons rendez-vous : **Vendredi 19 novembre à 11h00** **pour un Live LinkedIn** Introduction à la cybersécurité et présentation des solutions des start-up de l’écosystème des Villages by CA : de l’acculturation à la mise en place de systèmes complexes. Un live co-animé par Le Village by CA Nord de France et Le Village by CA Finistère, avec les interventions de : – Ludovic DELAIRE CEO de CITC-EuraRFID – Philippe LUC Co-fondateur et CEO de ANOZR WAY – Saad El ABOUDI CEO de Diskyver – Antonin CAORS Directeur Marketing chez SEKOIA.IO – Jocelyne MONFORT Directeur général associée SAS SourcITEC

Forum des solutions Saison 4

