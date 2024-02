Live Concours CPGE EPITA / IPSA / ESME Concours Advance Paris, mardi 12 mars 2024.

Live Concours CPGE EPITA / IPSA / ESME Concours Advance Paris Mardi 12 mars, 18h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-12 18:30

Fin : 2024-03-12 20:00

Live Concours CPGE EPITA / IPSA / ESME Mardi 12 mars, 18h30 1

Le compte à rebours est lancé et vous avez besoin de précisions sur le Concours CPGE EPITA-IPSA-ESME, les métiers de l’ingénieur, l’international, les stages, les débouchés ?

Pour lever toutes vos interrogations, les 3 écoles d’ingénieurs du Concours CPGE EPITA-IPSA-ESME se mobilisent pour vous organiser des moments de rencontres virtuelles exclusives avec la participation des Directeurs, leurs équipes et les étudiants.

Prochain live le mardi 12 mars de 18h30 à 20h sur Teams

Au programme

Présentation des écoles (EPITA, IPSA et ESME)

Organisation du concours : étapes, calendrier, convocation…

Conseils d’étudiants qui ont passé le concours

Concours Advance 34 rue de Fleurus Paris Quartier Notre-Dame-des-Champs Paris 75006