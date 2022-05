Live Concours Advance Paris Catégories d’évènement: île de France

Live Concours Advance, 1 juin 2022 18:30, Paris. Présentation des écoles (EPITA, ESME, IPSA, Sup’Biotech) / Témoignages des étudiants des écoles du Groupe IONIS / Calendrier et modalités du Concours Advance / Le mot de la fin des directeurs.trices / 3 sessions de Questions-Réponses

Détails Heure : 18:30 - 20:00 Catégories d’évènement: île de France, Paris Site : https://concours-advance.fr/admission-post-bac/live/ Autres Lieu Concours Advance Adresse 34 rue de Fleurus Ville Paris Tarif Gratuit

