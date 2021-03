Toulouse Toulouse Haute-Garonne, Toulouse [LIVE] CONCERT AIDA (FESTIVAL LES FRANCO RUSSES) Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

[LIVE] CONCERT AIDA (FESTIVAL LES FRANCO RUSSES), 22 mars 2021-22 mars 2021, Toulouse. [LIVE] CONCERT AIDA (FESTIVAL LES FRANCO RUSSES) 2021-03-22 20:00:00 – 2021-03-22 [EVENEMENT EN LIGNE] HALLE AUX GRAINS 11 Place Dominique-Martin Dupuy

Toulouse Haute-Garonne Toulouse Haute-Garonne Enregistré à la Halle aux grains de Toulouse

De Bizet à Rachmaninov, quatre aventuriers de la clarinette nous emmènent dans un voyage entre France et Russie. Floriane Tardy clarinette / cor de basset

Victor Bourhis clarinette / clarinette mi b

Laurence Perry clarinette / clarinette basse

David Minetti clarinette / cor de basset Chant traditionnel russe : Les yeux noirs

CONNESSON Funk

KHATCHATOURIAN Galop

FRANÇAIX Petit quatuor

BIZET Carmen (extraits)

RACHMANINOV Vocalise

ESCAICH Tango virtuoso

DEBUSSY La fille aux cheveux de lin Concert diffusé en live: FACEBOOK FRANCO-RUSSES: www.facebook.com/musicalesfrancorusses

ONCT: www.facebook.com/ONCToulouse

YOUTUBE FRANCO-RUSSES: www.youtube.com/channel/UCt7k40oujkkCOB6Bx3xyFA

