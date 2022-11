Live Basilic Swing Marseille 6e Arrondissement Marseille 6e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

2022-11-24 21:00:00 – 2022-11-24

Bouches-du-Rhône Basilic Swing en Trio 2 guitares 1 violon sera à la voie Maltée le jeudi 24 novembre !

Une formule Manouche , grands titres tzigane et valses . Basilic Swing à la Voie Maltée en Trio (2 guitares 1 contrebasse) le 24 novembre. La Voie Maltée 7 Rue Crudère Marseille 6e Arrondissement

