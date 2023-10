CHARLY BLUES LIVE BAR Nantes, 25 novembre 2023, Nantes.

CHARLY BLUES Samedi 25 novembre, 21h00 LIVE BAR

Loin de la marinière et du bonnet rouge, Charly Blues est né de l’imaginaire de six copains que la vie a rassemblé autour d’un projet musical.

Ces 6 énergumènes se trimballent de scènes en scènes dans un univers festif et populaire aux affluences blues rock. C’est entre Nantes et Saint Nazaire que le groupe fis ses premiers pas. Après un premier album auto produit intitulé « Satisfait Remboursé » sorti en 2015, Charly revient avec un nouvel album enregistré en analogique, au plus près de l’énergie qui les qualifient lors de leur live. La sortie de « Tocard ville » est le témoin de la maturité acquise par le groupe. La continuité d’un travail d’auteurs compositeurs privilégiant le texte français et ce depuis plusieurs années.

Vidéo

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T21:00:00+01:00 – 2023-11-25T22:30:00+01:00

Rock français-anglais