DJ CLB Vendredi 24 novembre, 23h00 LIVE BAR Dj C.L.B est un dj Nantais passionné de HipHop et de Turntablism, présent à de nombreux événements dans toute la France, ses mix oscillent de la Funk au Hip-hop toujours teintés de scratchs et autres passpass. Facebook LIVE BAR 6 rue de Strasbourg, 44000 Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique Pays de la Loire

2023-11-24T23:00:00+01:00 – 2023-11-24T23:59:00+01:00

hip hop

