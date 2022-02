Live Atelier#16 Argonaute Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Live Atelier#16

Argonaute, le mercredi 23 février à 19:30

Argonaute, le mercredi 23 février à 19:30

Ce soir, c’est chant à l’Argonaute ! On retrouve l’atelier Ô Feeling de Franck Sallé. La vingtaine d’élève qui compose le groupe vous interprétra des titres de musiques actuelles. Gratuit Passe sanitaire et port du masque obligatoires [Chœur Musiques-Actuelles] Argonaute 75 boulevard Marie Stuart 45000 Orléans Orléans Loiret

