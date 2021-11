Orléans L'Argonaute Loiret, Orléans LIVE ATELIER #13 L’Argonaute Orléans Catégories d’évènement: Loiret

En première partie, l’Argonaute accueille le théâtre de l’Imprévu et la comédienne Claire Vidoni. Après un travail de collecte de témoignages auprès de 5 femmes apprenantes des ateliers de français des écoles maternelles Jean Piaget et Nécotin, Claire nous raconte le «parcours de vie» et la vision de l’immigration de ces femmes : ce qui leur manque, ce à quoi elles aspirent et pourquoi la maîtrise du français est si importante pour elles. En deuxième partie de soirée, l’atelier Blues de Thierry Brossard est sur scène pour ouvrir cette nouvelle saison de Live Atelier à l’Argonaute ! Gratuit Passe sanitaire et port du masque obligatoire [Atelier Blues + Théâtre de l’Imprévu] L’Argonaute 73 Bd Marie Stuart ORLEANS Orléans Loiret

