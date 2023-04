Fête de la Convivialité – Livarot Livarot, 25 juin 2023, Livarot-Pays-d'Auge.

La Paroisse Saint Pierre et Saint Paul en Val d’Auge organise sa traditionnelle Fête de la Convivialité le dimanche 25 juin au stade de Livarot de 10h00 à 18h00..

2023-06-25 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-25 18:00:00. .

Livarot Stade Pierre Piquet

Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie



The Parish of Saint Peter and Saint Paul in the Val d’Auge is organizing its traditional Conviviality Festival on Sunday, June 25 at the Livarot stadium from 10:00 am to 6:00 pm.

La Parroquia de San Pedro y San Pablo del Valle de Auge organiza su tradicional Fiesta de la Convivencia el domingo 25 de junio en el estadio de Livarot, de 10.00 a 18.00 horas.

Die Pfarrei Saint Pierre et Saint Paul en Val d’Auge veranstaltet ihr traditionelles Fest der Gastfreundschaft am Sonntag, den 25. Juni, im Stadion von Livarot von 10.00 bis 18.00 Uhr.

