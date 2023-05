Marche dans le Pays d’Auge – Fervaques Fervaques, 15 mai 2023, Livarot-Pays-d'Auge.

L’Association Normande des Amis de Saint Jacques vous invite à les rejoindre pour une marche dans le Pays d’Auge à Fervaques le lundi 15 mai à partir de 9h15 sur le stade..

2023-05-15 à 09:15:00 ; fin : 2023-05-15 . .

Fervaques Stade de Fervaques

Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie



The Association Normande des Amis de Saint Jacques invites you to join them for a walk in the Pays d’Auge at Fervaques on Monday, May 15, starting at 9:15 a.m. at the stadium.

La Association Normande des Amis de Saint Jacques le invita a unirse a ellos para una caminata en el Pays d’Auge en Fervaques el lunes 15 de mayo a partir de las 9.15 horas en el estadio.

Die Association Normande des Amis de Saint Jacques lädt Sie ein, sich ihnen auf einer Wanderung durch das Pays d’Auge in Fervaques am Montag, den 15. Mai, ab 9.15 Uhr auf dem Stadion anzuschließen.

Mise à jour le 2023-04-30 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité