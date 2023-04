Randonnée pédestre – Le Mesnil Durand 5220 route de la Côte Fleury, 1 mai 2023, Livarot-Pays-d'Auge.

Le Comité des Fêtes du Mesnil Durand organise une randonnée pédestre le lundi 1er mai à partir de 13h30.

Parcours de 6,5 km ou 12 km..

2023-05-01 à 13:30:00 ; fin : 2023-05-01 . .

5220 route de la Côte Fleury Commerce : Aux Saveurs de la Terre

Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie



The Comité des Fêtes du Mesnil Durand organizes a walking tour on Monday, May 1st starting at 1:30 pm.

Course of 6,5 km or 12 km.

El Comité des Fêtes du Mesnil Durand organiza una marcha el lunes 1 de mayo a partir de las 13.30 horas.

Recorrido de 6,5 km o 12 km.

Das Comité des Fêtes du Mesnil Durand organisiert am Montag, den 1. Mai ab 13:30 Uhr eine Wanderung.

Strecken von 6,5 km oder 12 km.

Mise à jour le 2023-04-09 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité