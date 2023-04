Vide grenier, Rassemblement de vieux tracteurs et Démonstrations à l’ancienne – Tortisambert Centre Bourg Livarot-Pays-d'Auge Catégories d’Évènement: Calvados

Livarot-Pays-d'Auge

Vide grenier, Rassemblement de vieux tracteurs et Démonstrations à l’ancienne – Tortisambert Centre Bourg, 1 mai 2023, Livarot-Pays-d'Auge. Vide grenier, assemblement de vieux tracteurs et démonstrations à l’ancienne à Tortisambert le lundi 1er mai..

2023-05-01 à 06:30:00 ; fin : 2023-05-01 . .

Centre Bourg Tortisambert

Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie



Garage sale, assembly of old tractors and old-fashioned demonstrations in Tortisambert on Monday, May 1. Mercadillo, montaje de tractores antiguos y demostraciones a la antigua usanza en Tortisambert el lunes 1 de mayo. Flohmarkt, Zusammenstellung alter Traktoren und Vorführungen nach alter Art in Tortisambert am Montag, den 1. Mai. Mise à jour le 2023-04-12 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité

