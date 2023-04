Course nature des Loges – Sainte Marguerite des Loges Sainte Marguerite des Loges, 30 avril 2023, Livarot-Pays-d'Auge.

L’ Association Comm’Une Vie organise une course nature de 11 km à Sainte Marguerite des

Loges le dimanche 30 avril.

Course : départ à 10h00 – Randonnée pédestre : départ à 9h00..

2023-04-30 à 09:00:00 ; fin : 2023-04-30 . .

Sainte Marguerite des Loges

Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie



The Association Comm’Une Vie is organizing a 11 km nature race in Sainte Marguerite des

Loges on Sunday April 30th.

Race : departure at 10:00 am – Hiking : departure at 9:00 am.

La Asociación Comm’Une Vie organiza una carrera natural de 11 km en Sainte Marguerite des

Loges el domingo 30 de abril.

Carrera: salida a las 10:00 h – Recorrido a pie: salida a las 9:00 h.

Der Verein Comm’Une Vie organisiert einen 11 km langen Naturlauf in Sainte Marguerite des

Loges am Sonntag, den 30. April.

Lauf: Start um 10.00 Uhr – Wanderung: Start um 9.00 Uhr.

Mise à jour le 2023-04-21 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité