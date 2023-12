Cet évènement est passé Marché de Noël – Livarot Livarot Livarot-Pays-d’Auge Catégories d’Évènement: Calvados

Début : 2023-12-16 10:00:00

fin : 2023-12-16 18:00:00 Le Comité des Fêtes de Livarot organise un marché de Noël le samedi 16 décembre de 10h00 à 18h00 place Pasteur.

Promenade en calèche, présence du père noël, nombreux exposants.

Restauration sur place..

Livarot Place Pasteur

Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie

Mise à jour le 2023-12-13

