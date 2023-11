Foire Saint André de Livarot – Concours d’animaux de viande et dégustation de tripes Livarot Livarot-Pays-d’Auge, 25 novembre 2023, Livarot-Pays-d'Auge.

Livarot-Pays-d’Auge,Calvados

Le Comité des Foires de Livarot organise la Foire Saint André le samedi 25 novembre.

Concours d’animaux de viande place Pasteur à partir de 9h – Dégustation de tripes à la salle des fêtes de Livarot à partir de 11h..

2023-11-25 09:00:00

Livarot Place Pasteur – Salle des Fêtes de Livarot

Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie



The Comité des Foires de Livarot organizes the Foire Saint André on Saturday November 25th.

Meat animal competition at Place Pasteur from 9am – Tripe tasting at the Livarot village hall from 11am.

El Comité de Feria de Livarot organiza la Feria Saint André el sábado 25 de noviembre.

Concurso de animales de carne en la plaza Pasteur a partir de las 9 h – Degustación de callos en la sala de fiestas de Livarot a partir de las 11 h.

Das Messekomitee von Livarot organisiert am Samstag, dem 25. November, die Foire Saint André.

Fleischtierwettbewerb auf dem Place Pasteur ab 9 Uhr – Kuttelnverkostung in der Festhalle von Livarot ab 11 Uhr.

