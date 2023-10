Grand concert anniversaire « La Vie qui Chante fête ses 30 ans »- Livarot Livarot Livarot-Pays-d’Auge, 12 novembre 2023, Livarot-Pays-d'Auge.

La chorale « La Vie qui Chante » vous invite à son grand concert anniversaire pour ses 30 ans le samedi 12 novembre à 16h00 à la salle des fêtes de Livarot.

Accompagnée par les deux ensembles vocaux : Les Trois Douets et la Dives à l’Unisson.

Sous la direction de Joseph Abanda..

Livarot Salle des fêtes

The « La Vie qui Chante » choir invites you to its 30th anniversary concert on Saturday November 12 at 4:00 pm at the Livarot village hall.

Accompanied by two vocal ensembles: Les Trois Douets and La Dives à l’Unisson.

Under the direction of Joseph Abanda.

El coro « La Vie qui Chante » le invita a su concierto 30 aniversario el sábado 12 de noviembre a las 16:00 h en la sala del pueblo de Livarot.

Acompañado por dos conjuntos vocales: Les Trois Douets y La Dives à l’Unisson.

Dirección: Joseph Abanda.

Der Chor « La Vie qui Chante » lädt Sie zu seinem großen Jubiläumskonzert anlässlich seines 30-jährigen Bestehens am Samstag, den 12. November um 16.00 Uhr in den Festsaal von Livarot ein.

Begleitet von den beiden Vokalensembles: Les Trois Douets und La Dives à l’Unisson.

Unter der Leitung von Joseph Abanda.

