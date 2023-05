LIV.E | Le Hasard Ludique Le Hasard Ludique, 31 mai 2023, Paris.

Le mercredi 31 mai 2023

de 20h00 à 23h00

Tout public. payant

TARIFS

14€ + frais de loc

▬▬▬▬▬▬ Liv.e Après une année de bouleversements personnels, l’artiste avant-R&B basée à Los Angeles dévoile un nouvel album plein de chaos et de liberté.

Liv.e semble n’avoir aucune adresse musicale fixe. Elle puise son influence dans tout le spectre du R&B, de la soul et de la pop et construit son propre monde dans le processus, opposant des voix intimes à des collages expérimentaux qui mélangent le gospel, le jazz et le hip-hop haché et vissé dans un langage sonore qui lui est propre.

Retrouvez la sur la scène du Hasard Ludique le mercredi 31 mai 2023 !

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Paris

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Paris



Contact : https://fb.me/e/NW8hPFPX coucou@lehasardludique.fr https://www.lehasardludique.paris/concert/2023-03-31/live

