* MARDI SAINT (12/04) 7h00 : Laudes 12h30 : Office du milieu du jour 18h30 : Messe chrismale à la cathédrale * MERCREDI SAINT (13/04) 7h00 : Laudes 12h30 : Office du milieu du jour 18h30 : Vêpres 18h55 : Messe * JEUDI SAINT (14/04) 6h50 : Laudes 12h30 : Office du Milieu du Jour 18h00 : Célébration de la Cène du Seigneur – suivi de l’adoration 23h : Office de la nuit * VENDREDI SAINT (15/04) 8h00 : Office des Ténèbres 11h00 : Chemin de Croix avec la communauté de paroisse 15h00 : Office de la Croix * SAMEDI SAINT (03/04) 11h00 : Office de la descente aux Enfers 21h : Vigiles pascales * PÂQUES (04/04) 8h00 : Office de la Résurrection 11h00 : Messe de Pâques 18h45 : Vêpres solennelles de Pâques Vivre la Semaine Sainte avec les Fraternités de Jérusalem à Strasbourg Eglise Saint-Jean,Strasbourg 13, quai Saint-Jean Strasbourg Strasbourg Bas-Rhin

