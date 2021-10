Paris Église Saint-Gervais,Paris Paris Liturgie pénitentielle vers la Toussaint Église Saint-Gervais,Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Église Saint-Gervais, Paris, le dimanche 31 octobre à 16:30

Juste avant la Toussaint, il sera possible de recevoir personnellement le sacrement de réconciliation, entre 16h30 et 18h. Un temps introductif avec la Parole de Dieu sera proposé à 16h30. Des frères prêtres seront disponibles dans les chapelles latérales. Le Saint-Sacrement reste exposé sur le grand autel pendant toute la célébration. Célébrer le sacrement de la réconciliation Église Saint-Gervais,Paris 13, rue des Barres, 75004 Paris Paris Paris 4e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-31T16:30:00 2021-10-31T18:00:00

