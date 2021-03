Paris Église Saint-Gervais,Paris Paris Liturgie pénitentielle de Carême Église Saint-Gervais,Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

le dimanche 28 mars à Église Saint-Gervais, Paris

Lors de liturgies pénitentielles, avant les grandes fêtes, il est possible de recevoir personnellement le sacrement de réconciliation. Le Saint-Sacrement reste exposé sur le grand autel pendant toute la célébration. Entre 15h et 18H, des prêtres se tiendront à la disposition de ceux et celles qui veulent se confesser. 18h : Vêpres Dimanche 28 mars Église Saint-Gervais,Paris 13, rue des Barres, 75004 Paris Paris Paris 4e Arrondissement Paris

