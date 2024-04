Littorale Saint-Mathieu Bertheaume Plougonvelin, dimanche 9 juin 2024.

Littorale Saint-Mathieu Bertheaume Plougonvelin Finistère

RENDEZ-VOUS !

Envie de vous joindre à la première fête pédestre du Finistère ? Le 9 juin prochain, 2 500 personnes sont attendues à La Littorale Saint-Mathieu Bertheaume, un événement solidaire proposant courses nature, randonnées côtières et familiales. Les sportifs Nathalie Vasseur et Brendan Chardonnet soutiennent cette 16ème édition ! Au programme, parmi les trésors de Plougonvelin

* 2 courses nature de 10 et 16 km

* 3 randonnées côtières de 9, 13 et 16 km

* 3 courses Jeunes Mousquetaires

Votre participation permettra à l’association La Littorale d’aider le CHRU de Brest à équiper le service oncologie pédiatrique d’une chambre stérile pour le traitement du cancer des enfants.

Alors courons, marchons, en musique… Des animations seront proposées tout au long de la journée.

Informations et inscriptions www.lalittorale-iroise.fr .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-09 10:00:00

fin : 2024-06-09 18:00:00

Stade de Trémeur

Plougonvelin 29217 Finistère Bretagne

