La Ciotat Bouches-du-Rhône Les Calanques qui s’étendent de Marseille à La Ciotat ne se contentent pas d’offrir aux visiteurs de magnifiques paysages. Randonneurs, grimpeurs amoureux de la nature y découvrent le paradis des premiers jours. Elles témoignent aussi des origines de l’implantation humaine (grottes Cosquer et de la Trémie). Enfin, elles nous proposent de nombreuses histoires qui ont forgé l’imaginaire des provençaux depuis la création de Marseille il y a 26 siècles par les Phocéens, concrétisée par le mariage de la fille du Roi Nann, Gyptis avec Protis.

Ce sont enfin de nombreuses légendes liées à ces sites envoûtants que sont leurs crêtes, vallons, grottes et réseaux souterrains, qui viennent à leur tour en compléter l’histoire romancée.



