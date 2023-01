Littoral de demain Kerbors Kerbors Kerbors Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Littoral de demain Route de l'estuaire Salle de l'estuaire Kerbors Côtes-d'Armor

2023-01-22 – 2023-01-22

Salle de l’estuaire Route de l’estuaire

Côtes-d’Armor Kerbors Odile Guérin, spécialiste du littoral, dressera un bilan des connaissances que les scientifiques ont sur l’évolution de la bio-diversité et sa capacité à s’adapter. A quoi ressemblera l’estran demain ? http://www.festivalg.org/ Salle de l’estuaire Route de l’estuaire Kerbors

