Little Villette fête ses 5 ans Little Villette, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 3 au 25 juillet 2021 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 11h à 20h

payant

Du 3 au 25 juillet, Little Villette célèbre ses 5 ans ! Au programme : Week-ends thématiques, Little Ciné, activités gratuites, ateliers et spectacles.

Little Villette a ouvert ses portes en mai 2015 et depuis plus de 5 ans le succès ne se dément pas. Ce sont 721 225 enfants qui sont venus en famille, dont 165 569 enfants qui ont participé à des ateliers lors de sorties scolaires ou familiales.

Ce lieu de plus de 1000m² entièrement pensé pour les enfants et les familles est accessible gratuitement, c’est un grand espace de liberté où viennent se rencontrer des personnes d’âges, de milieux et de cultures différents. Little Villette, c’est un lieu foisonnant avec des ateliers réguliers (gratuits et payants), des activités qui changent tout le temps et qui s’inventent toute l’année, des surprises.

Un programme festif ancré dans l’ADN de Little Villette

Pour ses 5ans, Little Villette propose près d’un mois de festivités fidèles à l’univers et l’ambiance du lieu.

Des ateliers d’activités manuelles permettront de fabriquer et décorer des cerfs-volants, de composer des Street Nymphéas avec des nénuphars en papier ou encore de réaliser un badge et un tatouage à partir des dessins d’Annabelle Buxton (créatrice du visuel de Little Villette).

Ces festivités seront l’occasion de découvrir la nouvelle offre Little Bébé qui s’adresse aux petits dès 1 an avec deux nouveaux ateliers spécialement créés pour eux : Le Jardin des Comptines et Baby Balloon.

En 2024, La Villette sera site Olympique, Little Villette se met au diapason. Cet été les enfants pourront se préparer aux Jeux olympiques en suivant un parcours sportif avec saut à la perche, marelle acrobatique et slackline en plein air.

Le livre est toujours à la fête à Little Villette. A cette occasion les enfants pourront participer à des ateliers créatifs proposés par Actes sud Junior, hélium et l’Elan vert ainsi qu’un à un jeu concours. Une performance dessinée « en live » animera le parvis le 1er week-end.

Par ailleurs l’incontournable salon de lecture prendra ses quartiers d’été sur les terrasses, où les enfants pourront s’installer pour lire dans un bateau-livre à l’ombre d’une voile parasol. Ce sont dans les ateliers techniques de La Villette qu’ont été fabriqués ces jolis bateaux en bois.

On retrouvera les animaux de la ferme Tiligolo, que les habitués connaissent bien ainsi que les ânes de la ferme de Rosny.

Au programme également une Little Expo en Playmobil, un Little Ciné d’été ainsi que d’autres surprises à découvrir sur place.

TOUT LE PROGRAMME

Événements -> Fête / Parade

Little Villette 211 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

5 : Porte de Pantin (232m) 5 : Ourcq (657m)



Contact :Little Villette https://lavillette.com/hub/little-villette

Événements -> Fête / Parade Cinéma;Expos;Plein air;Sport;En famille;Enfants

Date complète :

2021-07-03T11:00:00+02:00_2021-07-03T20:00:00+02:00;2021-07-04T11:00:00+02:00_2021-07-04T20:00:00+02:00;2021-07-06T11:00:00+02:00_2021-07-06T20:00:00+02:00;2021-07-07T11:00:00+02:00_2021-07-07T20:00:00+02:00;2021-07-08T11:00:00+02:00_2021-07-08T20:00:00+02:00;2021-07-09T11:00:00+02:00_2021-07-09T20:00:00+02:00;2021-07-10T11:00:00+02:00_2021-07-10T20:00:00+02:00;2021-07-11T11:00:00+02:00_2021-07-11T20:00:00+02:00;2021-07-13T11:00:00+02:00_2021-07-13T20:00:00+02:00;2021-07-14T11:00:00+02:00_2021-07-14T20:00:00+02:00;2021-07-15T11:00:00+02:00_2021-07-15T20:00:00+02:00;2021-07-16T11:00:00+02:00_2021-07-16T20:00:00+02:00;2021-07-17T11:00:00+02:00_2021-07-17T20:00:00+02:00;2021-07-18T11:00:00+02:00_2021-07-18T20:00:00+02:00;2021-07-20T11:00:00+02:00_2021-07-20T20:00:00+02:00;2021-07-21T11:00:00+02:00_2021-07-21T20:00:00+02:00;2021-07-22T11:00:00+02:00_2021-07-22T20:00:00+02:00;2021-07-23T11:00:00+02:00_2021-07-23T20:00:00+02:00;2021-07-24T11:00:00+02:00_2021-07-24T20:00:00+02:00;2021-07-25T11:00:00+02:00_2021-07-25T20:00:00+02:00

©William Beaucardet/Little Villette