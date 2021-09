Seignosse Seignosse Landes, Seignosse Little sunset Seignosse Seignosse Catégories d’évènement: Landes

Les 10 et 11 septembre à partir de 18h au Tube Les Bourdaines à Seignosse. Les soirées Little Sunset, des moments uniques pour déguster des cocktails et tapas les pieds dans le sable, les oreilles chatouillées par les rythmes de la musique électro. Programmation :

– 10/09 : Popof + No Art + Flo Chaz, à partir de 18h.

Entrée 18€, disponible ici : https://bit.ly/3gsvayi ou à l’espace culturel du E.Leclerc de Capbreton.

– 11/09 : DJ Pone + Marius & Pierino + Jof, à partir de 18h.

Entrée 18€, disponible ici : https://bit.ly/3Bb8GJI ou à l’espace culturel du E.Leclerc de Capbreton. Evènement payant, soumis au pass sanitaire.

