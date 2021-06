Seignosse Seignosse Landes, Seignosse Little sunset Seignosse Seignosse Catégories d’évènement: Landes

Seignosse

Little sunset Seignosse, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Seignosse. Little sunset 2021-07-09 18:00:00 – 2021-07-11 00:00:00 Le Tube – Les Bourdaines Arènes des Bourdaines

Seignosse Landes EUR 5 15 Little Sunset #1

Les 9, 10 et 11 juillet au Tube – Les Bourdaines à Seignosse Après le succès de la saison 2020, les soirées Little Sunset sont de retour pour une nouvelle saison à Seignosse. Des moments uniques pour déguster des cocktails et tapas les pieds dans le sable, les oreilles chatouillées par les rythmes de la musique électro. Programmation :

– 09/07 à partir de 18h : Breakbot & Irfane + Mockoff + Rémi Siku

Entrée 15€

– 10/07 à partir de 18h : Master Phil + E Darta

Entrée 5€

– 11/07 à partir de 18h : Busy P + LHKLéon + Rem’s Martinez

Entrée 15€ Capacité limité, ouverture des réservations et des préventes le 21 juin.

Plus d’infos sur www.little-festival.fr Après le succès de la saison 2020, les soirées Little Sunset sont de retour pour une nouvelle saison à Seignosse. Des moments uniques pour déguster des cocktails et tapas les pieds dans le sable, les oreilles chatouillées par les rythmes de la musique électro. Après le succès de la saison 2020, les soirées Little Sunset sont de retour pour une nouvelle saison à Seignosse. Des moments uniques pour déguster des cocktails et tapas les pieds dans le sable, les oreilles chatouillées par les rythmes de la musique électro. Little Sunset #1

Les 9, 10 et 11 juillet au Tube – Les Bourdaines à Seignosse Après le succès de la saison 2020, les soirées Little Sunset sont de retour pour une nouvelle saison à Seignosse. Des moments uniques pour déguster des cocktails et tapas les pieds dans le sable, les oreilles chatouillées par les rythmes de la musique électro. Programmation :

– 09/07 à partir de 18h : Breakbot & Irfane + Mockoff + Rémi Siku

Entrée 15€

– 10/07 à partir de 18h : Master Phil + E Darta

Entrée 5€

– 11/07 à partir de 18h : Busy P + LHKLéon + Rem’s Martinez

Entrée 15€ Capacité limité, ouverture des réservations et des préventes le 21 juin.

Plus d’infos sur www.little-festival.fr little festival

Détails Catégories d’évènement: Landes, Seignosse Étiquettes évènement : Autres Lieu Seignosse Adresse Le Tube - Les Bourdaines Arènes des Bourdaines Ville Seignosse lieuville 43.69648#-1.43722