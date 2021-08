Little sunset #2 Seignosse, 6 août 2021, Seignosse.

Little sunset #2 2021-08-06 18:00:00 – 2021-08-08 00:00:00 Le Tube – Les Bourdaines Arènes des Bourdaines

Seignosse Landes Seignosse

EUR 21 21 Little Sunset #2

Du 06 au 08 août à partir de 18h au Tube Les Bourdaines à Seignosse.

Les soirées Little Sunset, des moments uniques pour déguster des cocktails et tapas les pieds dans le sable, les oreilles chatouillées par les rythmes de la musique électro.

Une édition spéciale de Little Sunset avec une programmation de choc dont des artistes qui devaient jouer au Little Festival 2021.

Programmation :

– Vendredi 06/08 à partir de 18h : Anetha + L.HKLéon + Noirmatt

– Samedi 07/08 à partir de 18h : Mézigue + Bordeaux Open Air DJs + Fanette b2b Liona

– Dimanche 08/08 à partir de 18h : Mezerg + Madwood + Wallm

Tarif : 21€ / soirée

Billetterie :

– en ligne : https://web.digitick.com/ext/billetterie5/?site=littlesunset

– espace culturel du E.Leclerc de Capbreton

Ces évènement sont soumis au Pass sanitaire.

Plus d’infos sur www.little-festival.fr

Little Sunset #2

Du 06 au 08 août à partir de 18h au Tube Les Bourdaines à Seignosse.

Les soirées Little Sunset, des moments uniques pour déguster des cocktails et tapas les pieds dans le sable, les oreilles chatouillées par les rythmes de la musique électro.

Une édition spéciale de Little Sunset avec une programmation de choc dont des artistes qui devaient jouer au Little Festival 2021.

Programmation :

– Vendredi 06/08 à partir de 18h : Anetha + L.HKLéon + Noirmatt

– Samedi 07/08 à partir de 18h : Mézigue + Bordeaux Open Air DJs + Fanette b2b Liona

– Dimanche 08/08 à partir de 18h : Mezerg + Madwood + Wallm

Tarif : 21€ / soirée

Billetterie :

– en ligne : https://web.digitick.com/ext/billetterie5/?site=littlesunset

– espace culturel du E.Leclerc de Capbreton

Ces évènement sont soumis au Pass sanitaire.

Plus d’infos sur www.little-festival.fr

Little Sunset #2

Du 06 au 08 août à partir de 18h au Tube Les Bourdaines à Seignosse.

Les soirées Little Sunset, des moments uniques pour déguster des cocktails et tapas les pieds dans le sable, les oreilles chatouillées par les rythmes de la musique électro.

Une édition spéciale de Little Sunset avec une programmation de choc dont des artistes qui devaient jouer au Little Festival 2021.

Programmation :

– Vendredi 06/08 à partir de 18h : Anetha + L.HKLéon + Noirmatt

– Samedi 07/08 à partir de 18h : Mézigue + Bordeaux Open Air DJs + Fanette b2b Liona

– Dimanche 08/08 à partir de 18h : Mezerg + Madwood + Wallm

Tarif : 21€ / soirée

Billetterie :

– en ligne : https://web.digitick.com/ext/billetterie5/?site=littlesunset

– espace culturel du E.Leclerc de Capbreton

Ces évènement sont soumis au Pass sanitaire.

Plus d’infos sur www.little-festival.fr

DVD_PROD

dernière mise à jour : 2021-07-30 par OT Seignosse