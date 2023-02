LITTLE ODETTA + ROUTE 70 ATELIER DES MOLES, 25 février 2023, MONTBELIARD.

LITTLE ODETTA + ROUTE 70 ATELIER DES MOLES. Un spectacle à la date du 2023-02-25 à 20:30 (2023-02-25 au ). Tarif : 13.8 à 13.8 euros.

Gratuit pour les moins de 7 an(s) Little Odetta, c’est un tout nouveau quintet composé de Audrey, Lucas, Aurélien, Fabien et Florian. Mais c’est surtout un groupe de rock énergique, issu de la scène, puisant ses racines aussi bien dans les groupes mythiques des années 60-70 (Led Zeppelin, Jimi Hendrix, The Doors…) que dans les icônes du rhythm & blues afro-américain (Aretha Franklin, Etta James…). Si Little Odetta est une toute jeune formation (2019), leurs membres fondateurs, eux, enchaînent les collaborations depuis un certain nombre d’années déjà : Laurent Cokelaere, Amaury Blanchard, Eric Sauviat, Claude Engel… pour Audrey ou encore le projet solo de Henri Herbert aux côtés Nick Jones pour Lucas. Et c’est en tandem qu’on les retrouve dans le groupe de reggae français montant Grezou. Après avoir façonné leur son au gré des lives, ils sont entrés en studio pour enregistrer leur 1er album dont ils ont confié la réalisation à Frédéric Jaillard (Feu! Chatterton, Thomas Dutronc, Kimberose…) et le mastering à Steve Prestage (Peter Gabriel, Gary Moore, Manu Lanvin…). Le résultat : un album éponyme de 11 titres à la rythmique explosive et aux mélodies groovy, portés par le timbre de voix soul et puissant d’Audrey. Combo formé en juillet 2020, après avoir subit diverses avaries. Nous reprenons la route des concerts à 4 roues motrices, et quelles roues… Un talent reconnu et surtout, une perle dans la trouvaille de cette chanteuse, Mary H à la voix tantôt blues, tantôt très rock, teintée d’intonations Tina Turner et Aretha Franklin. Quand au guitariste, Chris, on ne présente plus cet ancien Black Angel’s, Bootleg, Python 357 et dernièrement Truckers. Des sons entre ZZ Top et blues de meilleure facture. Pour la section rythmique, Gilles à la sulfateuse, aussi connu avec JM Blues Band, qui a également hanté pas mal de très bons groupes régionaux épaulé par J2C le bassiste, ancien Black Angel’s et fondateur de Python 357, fini de peaufiner le tempo ravageur de ce quatuor hyper dynamique.

ATELIER DES MOLES MONTBELIARD 1 AVENUE GAMBETTA Doubs

