Little Nemo • Dageist • Myselfson / Supersonic (Free entry)

Date et horaire exacts : Le vendredi 17 décembre 2021

de 19h à 23h

gratuit

LITTLE NEMO

(Touching Pop – Paris, FR)

Synthèse unique alliant la scène post-punk anglo-saxonne aux grands poètes français, le talent des Little Nemo fut très vite remarqué par la presse française et britannique dès le début de leur carrière, dans les années 80. Ils ont à leur actif 5 albums, plusieurs EP et ont participé à de nombreux festivals tels que les Eurockéennes de Belfort et joué dans plusieurs salles parisiennes (Bataclan, Elysées Montmartre, Supersonic), en province et en Europe.

Sur scène, leur sens inné de la mélodie, ainsi que leurs textes – aussi bien en anglais qu’en français – sont renforcés par une énergie rythmique irrésistible. Une invitation au voyage à laquelle vous vous devez de participer !…

DAGEIST

(Darkwave – Danse Macabre Records – Lille, FR)

DaGeist est un groupe de musique français Darkwave, Newave et électro. Les deux membres depuis 2015 ont sorti leur premier album intitulé «40» en 2016 et le 2ème album “SeXy” en 2019 sur le label allemand Danse Macabre Records !

Influencés par les ondes du groupe autant que par l’électro actuelle, DaGeist vous promet un set explosif ! Des sons de clavier analogiques, une basse Coldwave, des sons de guitare newave et parfois une voix énergique, parfois mélancolique.

Par son nom, DaGeist veut faire voyager “l’esprit” de celui qui écoute le rythme des compositions et transmettre l’émotion vécue par le groupe pendant les concerts.

Les 3 influences : Trisomie21, Depeche mode, The Cure

MYSELFSON

(Electro-Rock-Indus – Foundry Records – Paris,FR)

Myselfson nous embarque dans un voyage où se rencontrent Depeche Mode, Nine inch Nails, David Lynch et Terry Gilliam. Aussi variés qu’une bande originale de film, leurs morceaux oscillent entre Electro-rock, Pop et Clubbing.

Les 3 influences : Depeche Mode, Nine inch Nails, Apoptygma Berzerk

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet Paris 75012

Contact : SUPERSONIC 0146281290 communication@supersonic-club.fr

