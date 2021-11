LITTLE MOUSE & THE HUNGRY CATS Léognan, 20 novembre 2021, Léognan.

LITTLE MOUSE & THE HUNGRY CATS Rue du 19 Mars 1962 Espace Culturel Georges Brassens Léognan

2021-11-20 – 2021-11-20 Rue du 19 Mars 1962 Espace Culturel Georges Brassens

Léognan Gironde Léognan

Programmation proposée par l’association JAZZ & BLUES, dans le cadre de la 28ème NUIT DU BLUES.

Ce groupe auvergnat est vraiment l’une des révélations de la scène Blues actuelle, emmené par la fraîcheur et la sensibilité de Claire Ramos Munoz dont la voix et le charme marquent les esprits, et qui n’est surtout pas une « énième » chanteuse de Blues !

Du groove, de l’énergie et de la bonne humeur !! Créé en février 2018, au retour d’Eric Courier le bassiste de L’international Blues Challenge de Memphis, Little Mouse, à conjuguer au féminin, déborde d’une énergie euphorisante qui agit comme un remède face aux pressions ambiantes. Rien ne vient à bout du dynamisme de la pétillante chanteuse Claire. Quant aux Hungry Cats, ils s’amusent avec elle en laissant ronronner leur blues félin, puissant et électrisant.

+33 5 57 96 01 30

Espace Culturel Georges Brassens

Rue du 19 Mars 1962 Espace Culturel Georges Brassens Léognan

