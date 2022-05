Little Jimi / Tessina L’intermediaire, 5 mai 2022, Marseille.

Little Jimi / Tessina

L’intermediaire, le jeudi 5 mai à 20:00

Billetterie sur place Little Jimi – Tessina (Space Rock – Dreampop) Entrée : 5€ Ouverture des portes : 20h00 _________________ Little Jimi (Space Rock, Prog – Bordeaux, France) Le trio bordelais LITTLE JIMI se forme en 2017 et sort rapidement un premier EP éponyme. Avec lui commence l’histoire de Jimi, un gamin bien moins naïf qu’il n’yparaît, et dont les aventures relatées au gré des sorties du groupe se révèlentparfois quelque peu inquiétantes. Leur rock progressif et psychédélique estinventif, audacieux, vibrant. Les notes saturées d’inspiration 60’s/70’s de leurscompositions riches et enivrantes sont dépoussiérées par des sonorités moderneset colorées, résolument heavy. En novembre 2018, LITTLE JIMI signent chez Mrs Red Sound pour la sortie de leurpremier album intitulé “Ep.1”, et enchaînent les dates aux côtés de références de lascène stoner internationale telles que Mars Red Sky, The Necromancers ouBelzebong. Sur scène, l’exaltation garage de leurs sets met en lumière une fougueet une intensité que l’on retrouve chez des maîtres du genre comme Earthless ou AllThem Witches. LITTLE JIMI se démarquent par une configuration originale, avec deuxguitares et une batterie, la basse étant judicieusement remplacée par un épaisbrouillard de fuzz et un octaver. Little Jimi: [https://www.facebook.com/LittleJimi.music/](https://www.facebook.com/LittleJimi.music/) [https://www.instagram.com/littlejimimusic/](https://www.instagram.com/littlejimimusic/) [https://mrsredsound.bandcamp.com/](https://mrsredsound.bandcamp.com/) [https://open.spotify.com/artist/6RiCzYaEdPXvvHg2pMfbxw](https://open.spotify.com/artist/6RiCzYaEdPXvvHg2pMfbxw)… Tessina: [https://open.spotify.com/artist/2dY9mXv83rxxLphuXF6jfs](https://open.spotify.com/artist/2dY9mXv83rxxLphuXF6jfs)… [https://www.instagram.com/spacenatic](https://www.instagram.com/spacenatic)

5€

L’intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



