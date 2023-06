Little Girl Blue / Avant-premières ! 8e édition Les 3 Luxembourg Paris Catégories d’Évènement: ile de france

de 20h30 à 22h30

.Tout public. payant Tarif unique : 6€ Dans le cadre de « Avant-premières ! » avec les Cinémas Indépendants Parisiens, Les 3 Luxembourg vous invite à découvrir le film « Little Girl Blue » de Mona Achache en avant-première ! Avant-première en présence de la réalisatrice LITTLE GIRL BLUE de Mona Achache

France | 2023 | 1h35 | VF À la mort de sa mère, Mona Achache découvre des milliers de photos, de lettres et d'enregistrements, mais ces secrets enfouis résistent à l'énigme de sa disparition. Alors par la puissance du cinéma et la grâce de l'incarnation, elle décide de la ressusciter pour rejouer sa vie et la comprendre. Ce film est présenté en Séance Spéciale au Festival de Cannes 2023. Les 3 Luxembourg 67 rue Monsieur le Prince 75006 Paris

