Saint-André-de-Cubzac Saint-André-de-Cubzac Gironde, Saint-André-de-Cubzac Little Garden (péripé’cirque – jeune public) Saint-André-de-Cubzac Saint-André-de-Cubzac Catégories d’évènement: Gironde

Saint-André-de-Cubzac

Little Garden (péripé’cirque – jeune public) Saint-André-de-Cubzac, 17 mars 2022, Saint-André-de-Cubzac. Little Garden (péripé’cirque – jeune public) 2022-03-17 19:30:00 – 2022-03-17 rue de La Tour du Pin Parc du Tasta

Saint-André-de-Cubzac Gironde Bienvenue au bestiaire d’animaux de Fabrizio Solinas, rare « jongleur-animal, espèce endémique dont le seul objectif est de draguer le public ». Au cœur d’un poumon vert de Saint-André-de-Cubzac, nous vous convions à observer ce phénomène mi-drôle, mi-inquiétant qui habite le parc du Tasta.

Un spectacle comme une ode à l’amour, aux animaux et au pouvoir de l’imagination ! Péripé’cirque – Fabrizio Solinas – [ Jonglerie et Zoomorphie ]

Durée : 30 mn – dès 5 ans. LG-solo©-S.RICCIF.SOLINAS dernière mise à jour : 2021-09-28 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Saint-André-de-Cubzac Autres Lieu Saint-André-de-Cubzac Adresse rue de La Tour du Pin Parc du Tasta Ville Saint-André-de-Cubzac lieuville 44.99862#-0.44589