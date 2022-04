Little Garden – Jonglage et Zoomorphie par Fabrizio Solinas Laroque Laroque Catégories d’évènement: Gironde

Little Garden est un projet de spectacle performatif, où la jonglerie se mêle aux mouvements et aux cris, un projet qui se vit comme un safari animalier, une incroyable immersion naturaliste inspirée des codes du reportage animalier, du film SF ou de la visite zoologique. Forêts, environnements humides, ou simple boîte noire : l'animal, dans le spectacle comme dans l'histoire, s'adapte, évolue, mute…

